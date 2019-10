Schach : 15-jährige Sophie Biermann glänzt

Wiltingen Schach: Bei den offenen Konzer Stadtmeisterschaften gewinnt junge Lokalmatadorin das Turnier der Damen und Mädchen.

Mit 102 Teilnehmern war die offene Konzer Stadtmeisterschaft das größte Turnier, das in den vergangenen 30 Jahren an der Saar stattfand und zumindest eines der größten im Schachbezirk Trier. Aus ganz Deutschland, Luxemburg, Belgien und Frankreich kamen die Schachspieler, um an zwei Tagen in fünf Runden die Stadtmeisterschaft auszuspielen. 48 hatten sich für das A- und 54 für das B-Turnier angemeldet. Alleine über 40 Kinder und Jugendlichen waren dabei. Mit der Konzer Meisterschaft wurde auch die Bezirksmeisterschaft im Schachbezirk Trier ausgetragen.