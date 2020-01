Wassersport : 58 Medaillen bleiben an der Mosel

Trier Kräftig abgeräumt haben die Trierer Wasserspringer bei den Wettkämpfen im Bad an den Kaiserthermen. Ein Quartett wurde aufgrund seiner starken Leistungen sogar in den Verbandskader berufen.

In der D-Jugend belegten Dennis Eiden (9) und Lea Welter (10) ebenfalls den ersten Platz im Synchronspringen vom Fünf-Meter-Turm dicht gefolgt von ihren Vereinskollegen Robert Eiden (10) und Leonard Wagner (10). Lea Welter (10) holte auf dem Drei- und Fünf-Meter-Turm sogar Gold und auf dem Einer Silber. Die C-Jugendliche Greta Keller (11) erreichte vier mal den ersten Platz und ist somit Rheinland-Pfalz-Jahrgangsmeisterin in allen Einzelwertungen. Im Synchronspringen kam sie zusammen mit Leo Feltes (12) auf den zweiten Platz. Leo Feltes (12) holte zudem vier mal Silber in den Einzelwertungen der männlichen C-Jugend. Elias Pfeifer (16) schaffte in der männlichen A-Jugend auf dem Ein- und Drei-Meter-Brett den zweiten Platz. Auf dem Fünf-Meter-Turm reichte es für Bronze und in der Kombinationswertung für Silber. Im Synchronspringen holte er zusammen mit Matti Weidner vom Mainzer SV Gold. In der offenen Klasse behauptete sich unter seinen talentierten Konkurrenten und erzielte vierte Ränge. Lena-Emily Schmitt (14) holte in der B-Jugend in jeder Einzeldisziplin Gold und sicherte sich somit alle Jahrgangstitel. Auch im Synchronspringen vom Turm mit Greta Christ vom Mainer SV boten sie starke Leistungen, die mit der Goldmedaille belohnt wurden. In der offenen Klasse holte Schmitt auf dem Ein-Meter-Brett und dem Fünf-Meter-Turm Silber und auf dem Drei-Meter-Brett Bronze, was ihr in der Kombinationswertung erneut eine Silbermedaille brachte.