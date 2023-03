NÜRBURGRING Der „Ally Pally“ in der Eifel

Der berühmte Londoner Alexandra Palace, besser bekannt unter dem Namen „Ally Pally“ als Austragungsort der Dart-Weltmeisterschaft, wurde kurzerhand in die Eifel transferiert. 3600 ausgelassen feiernde Fans, die meisten von ihnen in schrillstem Outfit, feierten in der rappelvollen Ring Arena am Nürburgring ihre Helden und irgendwie auch ein bisschen sich selbst. Die zum zweiten Mal ausgetragene Dart Gala Nürburgring hat das Zeug zum Dauerbrenner.