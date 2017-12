Applaus für eine gestandene Tennis-Lady

Tennisverband Rheinland ehrt erfolgreichste Spieler, darunter auch die Meister aus Traben-Trarbach und Wittlich.

Wittlich/Traben-Trarbach/Ochtendung (red) Zum Abschluss gab Ulrich Klaus, Präsident des Tennisverbandes Rheinland (TVR), den jungen Spielern noch einen Mutmacher mit auf den Weg. Vor gut sieben Jahren, im Juli 2010, standen sich im Finale des Trierer Grand-Prix-Turnieres die beiden Spieler gegenüber, die jüngst den Titel ATP-Weltmeister unter sich ausmachten. "Ein Trierer Tennisfreund hat mir gerade diesen Zeitungsausschnitt in die Hand gedrückt", erzählte Klaus, nachdem er in der Kulturhalle Ochtendung am Ende der TVR-Meisterehrung von diesen beiden Endspielen Dimitrow vs. Goffin - zweimal in drei Sätzen zugunsten des Bulgaren - berichtet hatte. Der TVR-Präsident, gerade an der Spitze des Deutschen Tennisbundes wiedergewählt, deutete anhand dieses Beispiels vor allem gegenüber den jungen Aktiven an, was aus den Finalisten eines Regionalturnieres mit 1300 Dollar Siegprämie noch werden kann.

Ingrid Hübner vom HTC Bad Neuenahr darf das mit einem Schmunzeln zur Kenntnis nehmen. Sie blickt bereits auf eine lange, sehr lange Tenniskarriere zurück. Im März wird sie 90 Jahre alt, in Ochtendung wurde sie nun zum letzten Mal geehrt, für die deutsche Vizemeisterschaft Damen 85. Jetzt hat sie den Schläger beiseitegelegt, "es ist ja niemand mehr da, gegen den ich spielen kann."

Es war ein würdiger und mit viel Applaus bedachter finaler Moment dieser zweistündigen Veranstaltung, der 36. TVR-Meisterehrung, zum elften Mal im Ochtendunger Kultur-Rundbau, als Ulrich Klaus und Anneliese Schönberg, die mit charmanter Routine durch die Ehrungsprozedur führte, Ingrid Hübner sowie die deutschen Meister Margreth Beyer (Andernach) und Lars Wellmann (TC Oberwerth aus Koblenz) auf die Bühne baten. Beyer hatte bei den deutschen Senioren-Meisterschaften in Bad Neuenahr das Finale Damen 60 gewonnen, Wellmann wurde wie schon vor zwei Jahren für den DM-Erfolg Herren 40 geehrt.

Insgesamt 85 Ehrungen galt es in der gut gefüllten Kulturhalle zu absolvieren. Gleich drei Mannschaften des TC Traben-Trarbach (TCTT) gingen aus der Verbandsspielsaison als Rheinland-Meister vom Platz: So die Herren-65 aus der Doppelstadt (Es spielten: Engelbert Ripp, Bernd Jochem, Gerhard Sänger, Manfred Heuser, Wolfgang Nollert). Erfolgreich waren zudem die Herren-55 In der Besetzung: Dirk Floer, Petr Kasper, Richard Amtmann, Peter Pölcher, Ralph Gerke, Gerd Stieler, Rolf Römer und Wilfried Lippke. Glückwünsche gab es auch für die Damen-40 des TCTT in Person von Christiane Zehringer, Vera Amtmann, Nicole Rischar, Monika Binninger, Liesel Dehn und Martina Rissing

Einen weiteren Verbandstitel für die Mosel-Region errangen die Damen 55 des TC Wittlich mit den Spielerinnen Astrid Eckenroth, Petra Kröfges, Heike Gräfen, Brigitte Kaluza, Margret Hoffmann, Gisela Marquenie und Eva von den Hoff.

Eingeleitet hatte Präsident Klaus die Meisterehrung mit einigen Daten der vergangenen Saison (sieben Verbandsspieltage mit 2000 Mannschaften und 7500 Begegnungen) und Hinweisen auf den frühen Spielbeginn im kommenden Jahr (bereits am 26. April) sowie die Komplettierung des Verbands-Trainerteams durch den Bad Emser Dennis Gilberg. Der hat es zusammen mit Landescoach Sascha Müller im TVR-Kader mit 45 Spielern der Jahrgänge 2010 und älter zu tun. "Insbesondere die Altersklassen U8 bis U11 entwickeln sich hervorragend", lobte der TVR-Präsident.

Aushängeschild des Verbandes ist Anna-Lena Friedsam, die nach langer Verletzungspause ein erstes Turnier gewann (Shrewsbury) "und die sich derzeit auf die US-Open vorbereitet."

Eine stetig wachsende Zahl von Leistungsklassen (LK)-Turnieren sorge für gegenseitige Konkurrenz, "da werden wir stärker regulierend eingreifen", kündigte Klaus an. Turniere sollten für bestimmte Altersklassen und LK-Bereiche ausgeschrieben werden.

Werbung machte der Präsident abschließend für das Damenturnier-Ladies-Open in Altenkirchen/Westerwald (19. bis 25. Februar) und vor allem für die zweite Auflage des Koblenz Open (14. bis 21. Januar), des größten deutschen Hallenturnieres. "Interesse und Karten-Nachfrage sind riesig", so Ulrich Klaus.