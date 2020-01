Kampfkunst : Außergewöhnlicher Aikido-Lehrgang

Aikido.

Trier/Luxemburg Die Mitglieder der Aikido-Schule Trier nahmen kürzlich an einem Lehrgang mit Mitsuteru Ueshiba in Luxemburg teil. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der diplomatischen Beziehungen zwischen Japan und der Europäischen Union hatten der luxemburgische und der französische Aikido-Verband die außergewöhnliche Lehrgangsreihe mit dem Urenkel von Morihei Ueshiba, dem Begründer des Aikido und Leiter des Honbu-Dojo in Tokio, veranstaltet.

210 Aikidoka aus ganz Europa nahmen an der zweistündigen Trainingseinheit im Centre Sportif in Pétange teil.