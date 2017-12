Badminton vor Ort: Alle Vereine im Netz

Trier (bl) Amtierende Team-Rheinlandmeister in den Altersklassen U 12 und U 19, dazu aktuelle Einzel-Rheinlandmeister in den Stufen U 13 männlich (Armin Kuhberg), U 15 männlich (Jonathan Potthoff) sowie U 13 und U 15 weiblich (Yu Zhao) - die Badmintonabteilung des FSV Trier-Tarforst hat regelmäßig gute Resultate vorzuweisen. Derzeit hat die Abteilung nach Auskunft von Trainer Fred Meinelt, der schon seit 16 Jahren mit dabei ist, 129 Mitglieder.



"Wir haben sehr gute Trainingsbedingungen in unserer eigenen Halle. Zudem bieten wir pro Woche 60 Stunden in Trierer Ganztagsschulen sowie Badminton-Camps in den Ferien an", nennt Meinelt Gründe, warum der FSV keine Nachwuchssorgen hat. Badminton wird dabei breitensport- und wettkampfsport-orientiert angeboten.

Die erste Mannschaft des FSV spielt in der Rheinlandliga und peilt dort - punktgleich mit dem Tabellenführer BC Remagen 3 auf Rang zwei liegend - den Aufstieg in die Rheinland-Pfalz-Liga an.

Einen Überblick über alle Vereine in der Region Trier, die Badminton anbieten, gibt's auf der Internet-Seite des Badminton-Verbands Rheinland. Die Adresse: <%LINK auto="true" href="http://www.homepage.bv-rheinland.de" text="www.homepage.bv-rheinland.de" class="more"%>