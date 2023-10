Basketball-Oberliga Vom Spieler zum Trainer

Jannik, so nennen alle den jungen Mann, musste seine eigene Basketballkarriere als Spieler an den berühmten Nagen hängen. „Mehrere Verletzungen lassen eine Fortführung meiner leistungsorientierten Karriere als Spieler einfach nicht mehr zu“, so Jan-Niklas Freudenreich. Nebenbei spielt Freudenreich noch ein wenig in der Basketball-Bezirksliga, weil er durch die häufigen Verletzungen viel pausieren muss. „Ich wurde bereits an meinem linken Sprunggelenk nach mehreren Bänderrissen, Syndesmose-Band, Teilruptur und Knorpelschaden operiert. Eine Band-Plastik-Operation soll auch noch auf der rechten Seite vorgenommen werden. Durch die vielen Ausfälle konnte ich in den letzten zwei Jahren meinen Teams kaum Unterstützung leisten, was mich dazu gebracht hat nur noch zum Spaß, mit geringerem Zeitaufwand, zu spielen.“