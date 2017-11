Bitburg stolpert, Geisfeld gewinnt erneut

Fußball-Bezirksliga: Buchholz besiegt im Kellerderby Neumagen-Dhron. Partie in Kröv abgesagt. Josef Weirich

FC Bitburg - SG Ralingen 1:2 (1:0). Riesenüberraschung in Bitburg: Der Neuling aus Ralingen stoppte mit dem 2:1-Sieg den Vormarsch der Bierstädter an die Spitze und nahm gleichzeitig Revanche für die 1:3-Hinspielniederlage. Bitburg war zunächst Chef im Ring, Chancen des FCB von Simon Floß und Frank Valerius wechselten sich mit guten Gelegenheiten von Ralingens Jonas Pallien, Daniel Barth und Marco Port ab. Einen groben Abwehrfehler der Gäste bestrafte Andreas Neuerburg mit der Bitburger Pausenführung (24.).

"Nach dem Rückstand hatten wir eine kritische Phase, aber wir haben nach der Pause gezeigt, dass noch was geht", sprach Ralingens Coach Frank Wagner von einer cleveren Chancenverwertung seiner Elf, die schon zwei Minuten nach Wiederbeginn durch Martial Servais den Ausgleich erzielte. Daniel Barth hatte die Vorarbeit geleistet. Martial Servais stand auch Pate beim Sauertaler Siegtreffer, den der junge Tim Wagner in der 63. Minute erzielte. "Im zweiten Abschnitt ist uns nichts mehr gelungen; wir haben die Aggressivität in den Zweikämpfen vermissen lassen", war FCB-Trainer Fabian Ewertz vom Rückschlag enttäuscht.

SV Leiwen-Köwerich - SG Arzfeld 1:2 (1:1). Auch gegen den Neuling aus Arzfeld pflegte der SV Leiwen seinen Heimkomplex. Das 1:2 bedeutet schon die vierte Heimpleite für die Toppmöller-Elf in Folge. Die Moselaner investierten spielerisch und läuferisch zu wenig in die Partie und konnten nicht an die guten Leistungen vom Nachholspiel am Mittwoch in Geisfeld anknüpfen. Auf Zuspiel von Andreas Theis schloss Joschka Trenz einen Arzfelder Konter erfolgreich mit der 1:0-Führung ab, doch Leiwen konnte sechs Minuten später durch Timo Toppmöller zum 1:1 gleichziehen.

Auch der zweite Durchgang spielte sich vorwiegend im Mittelfeld ab. Die Vorentscheidung reifte schon in der 50. Minute, als Joschka Trenz nach Kopfball-Vorlage von Florian Arens die Gäste erneut in Führung brachte. Danach hatte Leiwen beste Möglichkeiten zum Ausgleich, doch David Krickel traf nur den Torpfosten, und Heiko Schmitt verfehlte das Gehäuse um Zentimeter. Fazit: Ein hart erkämpfter Arzfelder Arbeitssieg.

SG Hochwald/Zerf - SV Konz 1:1 (0:0). Vor 200 Zuschauern musste sich der Tabellenführer im Zerfer "Kühlhaus" gegen den Derbyrivalen aus Konz mit einem Remis begnügen. Die Partie war von Leidenschaft und Kampfgeist geprägt, beide Abwehrreihen ließen kaum Chancen zu.

Zerf hatte im ersten Abschnitt die Partie im Griff, doch Konz nutzte mit seiner "Nadelstich-Taktik" jede Gelegenheit zu Konterangriffen. Zehn Minuten nach Wiederbeginn wurde die Courage der Gäste belohnt, als Tim Kugel nach sehenswertem Alleingang die Konzer Führung erzielte (55.). Acht Minuten später konnte Zerf gleichziehen. Nach Foul an Matthias Burg im Konzer Strafraum verwandelte Andy Müller den fälligen Elfmeter zum 1:1 (63.). Fünf Minuten später traf der Konzer Spielertrainer Christian Mai nur den Torpfosten. So blieb es bei der absolut gerechten Punkteteilung.

SG Wallenborn - SG Geisfeld 1:4 (0:1). Die Geisfelder Erfolgsserie setzte sich auch in der Eifel fort. Bei der heimstarken SG Wallenborn, die eine Woche zuvor noch den SV Konz mit 5:0 abserviert hatte, setzten sich die Hochwälder letztlich souverän mit 4:1 durch.

Schon in der dritten Minute schockte Sven Gaspers die Gastgeber mit der Geisfelder Führung, doch in der Folge rannten sich die Gäste wiederholt in der kompakten Abwehr der Heim-Mannschaft fest. Wallenborn verlangte der Zeimet-Elf alles ab und belohnte sich mit dem 1:1, das Benjamin Duckart mit einem direkt verwandelten Freistoß erzielte (52.).

Dann legte Geisfeld den Hebel wieder um und fuhr in der starken letzten halben Stunde den Sieg nach Hause. Jan Daniel Kempken (59.), Andreas Rauen (63.) und Christian Alt (67.) schraubten das Ergebnis in der furiosen Schlussoffensive der Gäste auf 4:1.

SG Buchholz - SG Neumagen-Dhron 5:2 (2:2). Personell geht die SG Buchholz nach wie vor auf dem Zahnfleisch, doch im Kellerderby gegen Neumagen gelang der Mannschaft ein wichtiger und verdienter Sieg. Die Buchholzer Führung von Florian Weber (19.) konnte Neumagen durch Marvin Schneider postwendend ausgleichen und ging durch Christoph Bechtel sogar mit 2:1 in Führung. Dann aber bahnte sich das Unheil in Form der Roten Karte für Lukas Bollig an, der nach einer Notbremse am Buchholzer Florian Weber mit "Rot" den Platz verlassen musste (35.). Fabian Hayer nutzte das Buchholzer Überzahlspiel und glich noch vor der Pause zum 2:2 aus (42.).

Im zweiten Abschnitt stand die Tür zum Buchholzer Heimsieg offen. Florian Weber (67.) und Michael Schiefer (76.) legten zum 4:2 nach und Alexander Stolz traf mit seinem ersten Liga-Tor zum 5:2-Endstand (89.).

TuS Mosella Schweich - SG Saartal Schoden 3:2 (1:1). Beim Duell der beiden Ex-Rheinlandligisten behielt die Mosella knapp die Oberhand. "Wir haben sehr glücklich gewonnen; Schoden hat sich im Auslassen seiner Torchancen selbst übertroffen", bewertete Schweichs Trainer Jochen Weber das Ergebnis fair. Lukas Kramp brachte Schoden in der zehnten Minute mit 1:0 in Führung, der Schweicher Christian Weber (25.) sorgte mit dem Ausgleich für das Remis zur Pause.

Während die Mosella auch im zweiten Abschnitt ihre Chancen verwertete und durch die Treffer von Christian Weber (60.) und Stephan Schleimer (65.) mit 3:1 in Führung ging, offenbarten die Saartaler eine haarsträubende Abschluss-Schwäche. Nur Lukas Kramp verwandelte einen an ihm selbst verschuldeten, aber umstrittenen Foulelfmeter zum 2:3 (75.). Zu mehr reichte es trotz "Dauer-Feuers" der Gäste in Schweich aber nicht mehr.

TuS Kröv - SG Ruwertal abgesagt. Wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes am Kröver Berg wurde die Partie gegen Ruwertal abgesagt. Nach Mitteilung von Spielleiter Bernd Hurth soll die Begegnung am Sonntag, 10. Dezember, um 14 Uhr auf dem Kröver Rasenplatz nachgeholt werden.