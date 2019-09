Rudern : Bleser wird vor dem Schloss zum Ruder-König

Trier Zwei Tage lang wurde auf der Mosel vor dem Schloss Monaise um die Südwestdeutschen Meistertitel gerudert. Matthias Bleser von der RG Trier gewann den einzigen Männer-Titel für die Region Trier.

Matthias Bleser biss die Zähne zusammen und sich durch. Der 19-Jährige von der Rudergesellschaft (RG) Trier war am vergangenen Wochenende der erfolgreichste Teilnehmer aus der Region bei den Südwestdeutschen Meisterschaften der Ruderer auf der Mosel bei Trier. Im Einer-Rennen der Leichtgewichtsklasse (bis 72,5 Kilogramm) setzte er sich am Samstag über 1000 Meter in 3:38,52 Minuten gegen den Saarbrücker Impraims Impris (3:46,19) durch. Damit war Bleser schneller, als die Teilnehmer in der offenen Gewichtsklasse, in der Matthias Schömann-Finck aus Zeltingen-Rachtig Vizemeister wurde.