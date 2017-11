Champions League: Leipzig spektakulär, BVB schaurig

Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur 1:2Kein Mumm, keine Sicherheit, kein Stehvermögen — Borussia Dortmund hat seine Krise fortgesetzt und sich sang- und klanglos aus der Fußball-Champions-League verabschiedet. Mit dem 1:2 (1:0) gegen Tottenham Hotspur besiegelte der Revierclub am Dienstagabend vor 65 849 Zuschauern das frühe Aus in der Fußball-Königsklasse und brachte den Arbeitsplatz von Trainer Peter Bosz weiter in Gefahr.

Selbst das Ende der 506 Minuten langen Torflaute von Pierre-Emerick Aubameyang (31.) konnte die in zuletzt fünf sieglosen Bundesligapartien entstandene Verunsicherung nicht vertreiben. An Boszs 54. Geburtstag rissen BVB-Schreck Harry Kane (49.), der schon beim 3:1-Sieg der Spurs im Hinspiel zweimal getroffen hatte, und der ehemalige Bundesliga-Profi Heung-Min Son (76.) den BVB aus allen Träumen vom ersten Saisonsieg in der Königsklasse. Sinnbildlich für den erneuten Dortmunder Abend zum Vergessen: In der Nachspielzeit musste Torwart Roman Bürki benommen vom Platz getragen werden und wurde durch Roman Weidenfeller ersetzt (90.+2). Ob sich die Borussia (2 Punkte) mit der Europa League trösten darf, entscheidet sich nun erst am letzten Gruppenspieltag am 6. Dezember. Dann tritt Dortmund bei Real Madrid (zehn Punkte) an, Tottenham (13) empfängt Apoel Nikosia (2). Nach der erneuten Niederlage werden sich die Diskussionen um Bosz noch verschärfen, das brisante Revierderby am Samstag gegen den FC Schalke 04 an gleicher Stätte könnte schon ein Endspiel um den Job für den glücklosen Niederländer sein.BVB-Sportdirektor Michael Zorc hatte kurz vor dem Spiel die Frage, wie viele sieglose Spiele sich Bosz noch leisten dürfe, barsch beiseitegewischt. AS Monaco - RB Leipzig 1:4Mit dem ersten Auswärtssieg in der Königsklasse hat RB Leipzig die Chance auf das Achtelfinale gewahrt und sich zumindest schon das Ticket für die Europa League gesichert. Die Sachsen fertigten am Dienstagabend den Vorsaion-Halbfinalisten AS Monaco mit 4:1 (4:1) regelrecht ab. Ein Eigentor von Jemerson brachte die Gäste schon in der sechsten Minute in Führung, Doppeltorschütze Timo Werner (9./31./Foulelfmeter) und Naby Keita (45.) machten nach dem Turbo-Start schon zu Halbzeit alles klar. Die Monegassen konnten durch ihren Superstar Radamel Falcao lediglich verkürzen (43.). Monacos Fürst Albert war ebenso enttäuscht wie die anderen AS-Fans unter den lediglich 9000 Zuschauern im Stade Louis II. Getrübt wurde der hochverdiente Sieg nur durch die Verletzung von Marcel Sabitzer. Der Österreicher rutschte bei einem Torschuss aus und fiel unglücklich auf die Schulter (33.). Direkt vom Spielfeldrand wurde er ins Krankenhaus gefahren. Diagnose: Schulter ausgekugelt. Für ihn kam Geburtstagskind Diego Demme. Weitere Spiele vom Dienstagabend:Gruppe E:Spartak Moskau - NK Maribor 1:1FC Sevilla - FC Liverpool 3:3Gruppe F:SSC Neapel - Schachtar Donezk 3:0Manchester City - Feyenoord Rotterdam 1:0Gruppe G:Besiktas Istanbul - FC Porto 1:1Gruppe H:Apoel Nikosia - Real Madrid 0:6