Das Ehrenamt im Fokus

Ehre, wem Ehre gebührt: Wenn der Fußballkreis Eifel am Samstagmorgen ins Bitburger Hotel Eifelbräu einlädt, kommen zahlreiche Leistungsträger der heimischen Clubs zusammen. Der Rahmen der Bekanntgabe und Würdigung der aktuellen Ehrenamtspreisträger ist größer als sonst - kein Wunder.

Schließlich blickt der Deutsche Fußball-Bund heuer doch auf 20 Jahre Aktion Ehrenamt zurück. Preisträger der vergangenen beiden Jahrzehnte erwarten Vorsitzender Walfried Hacken und seine Mitglieder des Kreisvorstandes, die zum Teil schon seit einigen Monaten in den Vorbereitungen auf den Ehrenamtstag stecken. Ehrengäste wie Walter Desch, Präsident des Fußballverbandes Rheinland, Landesehrenamtsbeauftragter Jörg Ehlen und unter anderem auch Landrat Joachim Streit haben ihr Kommen zugesagt. Teilweise werden sie in einer Talkrunde auch zum Ehrenamt generell sprechen. Im Mittelpunkt sollen aber die Preisträger in den jeweiligen Kategorien stehen. Verliehen wird auch die DFB-Verdienstnadel. Mit Namen der zu Ehrenden hält sich Kreisvorsitzender Hacken insgesamt noch zurück: "Einige wissen noch gar nicht richtig, dass sie ausgezeichnet werden."Umso größer dürfte dann die Freude am Samstagmorgen sein.Die Preise sollen, so Hacken, kein reiner Selbstzweck sein, sondern auch für die Zukunft motivieren - und gerne Nachahmer finden. NACHSPIELZEIT DIE AMATEURFUSSBALLKOLUMNE