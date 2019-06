Tischtennis : In China spielen sie Tischtennis à la Horsch

TRIER Er ist unbestritten der bekannteste, beste und erfolgreichste Tischtennisspieler der Region: Robert Horsch aus Trier-Zewen. Am 7. Juni 2019 wird der mehrfache National- und Bundesligaspieler sowie jetzige Studiendirektor am Trierer Auguste-Viktoria-Gymnasium 60 Jahre alt.

Begonnen hatte für Robert Horsch alles als Zehnjähriger in der heimischen Garage in Zewen. Hier griff er zum ersten Mal zum Schläger und schlug mit seinem Bruder Johannes die ersten Bälle über die grüne Platte. Bald darauf ging’s in den Verein zum TTC Grün-Weiß Zewen, wo damals Wolfgang Hess als Trainer fungierte und sozusagen der Vater des „Zewener Tischtenniswunders“ wurde. Denn neben Robert Horsch konnte Hess noch weitere einheimische Schüler und Jugendliche an südwestdeutsche Leistungsstärke heranführen. Mit Robert, dem Angriffsspieler und Topspin-Spezialisten, ging es auf der Karriereleiter schnell steil nach oben: Zwölfjährig spielte er in der Schülernationalmannschaft. Mit ihm als Spitzenspieler war der TTC Grün-Weiß Zewen lange Jahre als einzige Mannschaft der Region in der zweiten Bundesliga vertreten. 250 bis 300 Zuschauer bei Heimspielen in der Turnhalle in der Fröbelstraße waren keine Seltenheit. Tischtennis war „in“ in Zewen! Doch Robert Horsch zog es aus der Heimat weg: „Ich habe einen unheimlichen Ehrgeiz entwickelt.“ Nach dem Abitur am Trierer HGT wechselte „Robby“ zum SSV Heinzelmann Reutlingen, wo damals der mehrfache Deutsche Meister Peter Stellwag an der Spitze spielte. Als Horsch 1979 sein Studium in Mainz aufnahm, wechselte er zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt, später dann zum TTC Grenzau im Westerwald, dessen Mannschaft mit internationalen Stars – etwa dem Polen Andrzej Grubba – gespickt war.