Der Sieger schaut spontan vorbei

Prominenten Besuch bekamen die jüngeren Mitglieder des Silvesterlauf-Vereins während ihrer Feier zum neuen Jahr.

Nach getaner Arbeit feierten auch die älteren Jugendlichen des Silvesterlauf-Vereins ins neue Jahr. Viele von ihnen hatten sich nicht nur beim Lauf an Silvester, sondern auch schon zum Teil Tage zuvor in die Organisation mit eingebracht - und das, obwohl sie zum Teil selbst noch mitliefen. Spontanen Besuch bekam die Gruppe im Mercure-Athletenhotel an diesem Abend vom Silvesterlauf-Sieger Zouhair Talbi, der zusammen mit seinem marokkanischen Freund Hamid El Mouaziz von der Silvestestergala eine Etage höher vorbei gekommen war.