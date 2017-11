Der Sport von A bis Z

Von Aikido bis Zumba, von Boccia bis Yoga: Es gibt weltweit mehr als 250 Sportarten. Die meisten davon werden auch in der Region Trier betrieben.

Der TV stellt in der Serie "Spochtipedia - alles, was Sport ist!" jede Woche eine davon vor. Bisher gab's schon ausführliche Berichte über Sportarten wie Gateball, Bouldern, Autocross, Hockey, Wasserspringen, Rollstuhlbasketball, Trampolinspringen, Tischtennis und viele andere mehr. Am Mittwoch, 29. November, geht's ums Kicken in kleinem Rahmen. Dann widmen wir uns dem Tischfußball. Alle Serienteile finden Sie unter volksfreund.de/spochtipedia