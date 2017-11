Die Bären sind für alle da

Die besten Zeiten des Eishockeys in der Region Trier liegen schon länger zurück. Mirko Blahak

Trier/Bitburg Lang, lang ist's her: In den 1990er Jahren erlebte der EHC Trier seine erfolgreichste Phase. Der Club spielte in der 1979 eröffneten Eishalle in der Diedenhofener Straße in der zweithöchsten deutschen Liga. Zu den Spielen kamen bis zu 2000 Zuschauer. Namen wie Vitaly Davydov, Guy Rouleau oder "Corry" Micalef sind Musik in den Ohren der Fans. Und gleichzeitig rufen sie Wehmut hervor. Der EHC ist längst Geschichte, ebenso die Eishalle im Industriegebiet zwischen Euren und Zewen.

Seit 2011 versuchen die Eifel-Mosel Bären, dem Eishockeysport in der Region Trier wieder mehr Schwung zu verleihen. Das Team entstand aus einer Kooperation des EV Bitburg und des ESC Trier.

Aktuell spielen die Bären in der fünftklassigen Hessenliga. Die erste Mannschaft besteht laut Torwart Danny Engels derzeit aus 22 Feldspielern und fünf Torhütern. "Wir verstehen uns als Team für die Region. Im Nachwuchs sind rund 40 Spieler aktiv. Die zweite Herrenmannschaft ist vor allem die Heimat von Soldaten der Airbase Spangdahlem. Sie nimmt in diesem Jahr nicht am Spielbetrieb teil", erläutert Engels. Das verfügbare Budget für den Trainings- und Spielbetrieb der ersten Mannschaft liegt laut Engels bei 15 000 Euro und damit am unteren Ende im Clubvergleich - allerdings gehen die Kosten für die Ausrüstung sowie Fahrtkosten mit den Spielern der Eifel-Mosel Bären nach Hause. Ungeplante Mehreinnahmen durch den Gewinn von 15 000 Euro bei einem Vereins-Wettbewerb sollen im Sommer 2018 in einen Kabinenanbau an der Bitburger Eishalle fließen.

Den Kampf für eine neue Eishalle in Trier hat sich seit 2014 der Förderverein Eishalle Region Trier auf die Fahnen geschrieben. Engels hofft auf Bewegung. "Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe will sich im Januar in Bitburg ein Spiel von uns anschauen."