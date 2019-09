Basketball : Chancen für Trierer Gladiators stehen rein statistisch sehr gut

Trier Basketball-Zweitligist Trier gastiert in Kirchheim. Bislang haben die Württemberger den Gladiators oft gelegen.

Von einer vermeintlich leichten Aufgabe bei einem – zumindest statistisch gesehen – Lieblingsgegner möchte Gladiators-Trainer Christian Held nichts wissen. Vielmehr lobt er die in der Abschlusstabelle der vergangenen Saison auf Platz zwölf notierten Kirchheimer in höchsten Tönen: „Offensiv haben sie mehr Waffen als in der Vorsaison, und in der Verteidigung gehen sie neue Wege. In Schwenningen haben sie zum Auftakt zu 80 Prozent in der Zone und nur zu 20 Prozent Mann-gegen-Mann verteidigt.“ Es sei schwer, gegen eine solche Mannschaft in den Rhythmus zu kommen, weiß Held. Das um zwei neue Spielmacher, den Deutsch-Kanadier Nico Brauner und den US-Amerikaner Jalan Mc Cloud, veränderte Team verlor aber genauso wie die Trierer zum Start in die neue Runde (mit 76:82) und ist „ähnlich wie wir noch in der Findungsphase“, glaubt Held.