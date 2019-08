Motorsport : Die Deutschland-Rallye steht auf der Kippe

Info

Nach dem Shake down am Donnerstag, 22. August, ab 10 Uhr (St. Wendeler Land, 5,17 Kilometer), und WP 1 am Abend (identisch mit shake down) geht es am Freitag in den Weinbergen „ans Eingemachte“: Vier WP („Stein und Wein“, 19,44 Kilometer 10,14 und 15,42 Uhr) sowie „Mittelmosel“ (22,0 Kilometer, 11,08 und 16,36 Uhr) an der Mosel und im Ruwertal.

„Stein und Wein“ beginnt in Fell, dann geht es auf der Bergrenn-Strecke rauf nach Thomm. Runter durchs Ruwertal nach Waldrach, wo es einen Zuschauerpunkt mit richtigem „Arena-Feeling“ gibt.

WP „Mittelmosel“ spielt sich zwischen dem Start bei Trittenheim, über Klüsserath und Rivenich wieder über die „Wingerten“ zurück rund um eine Moselschleife statt.

Nach der „Panzerplatte“ am Samstag in Baumholder geht es am Sonntag auf den WP’s 17 (11,69 Kilometer, 9,41 Uhr) und 19 („Powerstage“, identisch mit 17, 12,18 Uhr) rund ums Dhrontal. Beste Sicht am Zuschauer-Hotspot „Galeria Dhron“. Ende der WP und der Rallye bei Neumagen-Dhron.