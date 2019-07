Fairplay-Tour : Die Fairplay-Tour tanzt

Trier Nach 860 Kilometern endete die 21. Radtour für ein vereintes Europa, Solidarität und Toleranz beim Jubiläumsfest der Lebenshilfe-Werkstätten in Trier.

Spaß muss sein! Vor allem, wenn man eine Woche lang den ganzen Tag im Fahrradsattel sitzt. Das dachte sich auch die Gruppe der sogenannten Vorfahrer bei der Fairplay-Tour durch die Großregion. Diese besonders fitten und erfahrenen Radfahrer sorgen dafür, dass Kreuzungen für den Tross der mehr als 300 Radler an Kreuzungen nicht anhalten muss. Denn müssten Teile des bis zu zwei Kilometer langen Lindwurms anhalten, könnten die Jugendlichen und ihre Betreuer nicht täglich rund 100 Kilometer mit Muskelkraft bewältigen. Der Ziehharmonika-Effekt wäre zu groß. Deshalb halten die Vorfahrer die Kreuzungen frei, bis alle Fairplay-Radler durch sind. Dann schwingen sich selbst wieder aufs Fahrrad und sprinten an allen vorbei zur nächsten Kreuzung.

Bei aller Anstrengung und dem ernsten Hintergrund für ein vereintes, tolerantes und solidarisches Europa zu werben, der Spaß soll bei der Fairplay-Tour nicht zu kurz kommen. Spätestens als die Jugendlichen am Samstagnachmittag nach 860 Kilometern in acht Tagen im Schatten saßen, konnten alle über manches Erlebnis gelacht werden.

„Wir hatten dieses Jahr eine sehr anstrengende Tour“, sagt Klaus Klaeren von der mit ausrichtenden Europäischen Sportakademie in Trier. „Es war nicht nur das Wetter, es waren auch lange Strecken und vom Profil her schwere Abschnitte in den Ardennen oder in Frankreich. Da waren ein paar ganz schön heftige Wellen drin. Und gleich am ersten Tag auf der Königsetappe von Polch nach Birkenfeld sind wir über den Erbeskopf gefahren. Das hießt vom tiefsten Punkt bei 80 Meter an der Mosel bis hinauf auf 816 Meter“, erzählte der 61-Jährige, der zusammen mit dem Jünkerather Lehrer Herbert Ehlen die Benefiz-Radtour zugunsten des rheinland-pfälzischen Partnerlandes Ruanda .