Die Lauftechnik intensiv analysiert

Wie kann man den Laufstil analysieren, was kann man tun, um die Lauftechnik zu verbessern? Unter anderem diese Fragen versuchten die Referenten Jens Nagel und Daniel Jacobi bei einer eintägigen Fortbildung für Läufer, Lauftreff- und Übungsleiter in zu beantworten. Wichtig waren die direkt in der tagtäglichen Praxis anwendbaren Übungsbeispiele zur Verbesserung der Lauftechnik, aber auch zu Faszientraining und Kräftigungsübungen. Teu/Foto: Holger Teusch