Rollstuhlbasketball : Dolphins am Sonntag zu Gast bei den Iguanas München

Dolphins-Spieler Correy Rossi wird von zwei Thuringia-Bulls-Spielern eingeengt. Foto: TV/Andreas Feichtner

Trier (AF) Am Sonntag steht für die Doneck Dolphins Trier in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga das Gastspiel in München an (16 Uhr). Für das Team von Spielertrainer Dirk Passiwan wäre ein Sieg bei den Iguanas ein wichtiger Schritt auf dem Weg Richtung Play-offs.

„Wir haben bis Weihnachten drei wichtige Meisterschaftsspiele. München spielt zu Hause sehr gut, wir wollen sie von Anfang unter Druck setzen. Wir wollen unsere Abwehr stabil hinbekommen und dann in der Offense unser Spiel durchbringen“, sagt Passiwan vor dem Spiel gegen den Tabellenachten. Diana Dadzite ist nach ihrer erfolgreichen Para-Leichtathletik-WM wieder mit dabei. „Sie ist seit einer Woche wieder bei uns im Training.“ Frank Doesken steht dagegen nicht zur Verfügung.