Rollstuhlbasketball Rollstuhlbasketball : Dolphins Trier: Pokal-Wochenende in Berlin

Dolphins, neues Logo. Foto: Dolphins Trier/Dolphins

Berlin (red) Weiteste Auswärtsreise der Saison: Für den Rollstuhlbasketball-Bundesligisten Doneck Dolphins Trier steht am Wochenende kein Ligaspiel an - die Dolphins sind aber im DRS-Pokal gefordert. Am heutigen Samstag steht das Achtelfinalspiel bei Alba Berlin an – die aber im Rollstuhlbasketball nicht zur deutschen Spitze zählen.

Nathalie Ebertz und die Doneck Dolphins Trier sind heute in Berlin im Einsatz. Foto: TV/Andreas Feichtner