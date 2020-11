Rollstuhlbasketball : Gute Phasen in schwierigen Zeiten

Trier Rückkehr in die Arena – ohne Punkte und Fans: Warum Rollstuhlbasketball-Bundesligist Doneck Dolphins Trier trotz der 63:92-Niederlage gegen Lahn-Dill zufrieden war.

Ein solches Alleinstellungsmerkmal brauchen die Dolphins zwar nicht unbedingt, aber was soll’s: Der Saisonauftakt der Trierer Rollstuhlbasketballer ist die einzige offizielle Teamsport-Veranstaltung, die am Wochenende in Trier über die Bühne gehen durfte. In der Arena – und ohne Zuschauer.