Drei Trierer landen auf dem Treppchen

Bei der U10- und U12-Bezirks-Einzelmeisterschaft erkämpften sich drei Judoka des PST Trier einen Platz auf dem Treppchen. In der Gewichtsklasse bis 34 Kilogramm wurde Jonas Scherf Zweiter, Gabriele D'Angelo landete auf dem fünften, Moritz Greim auf dem siebten Platz. In der Klasse bis 37 Kilo wurde Leonard Zillgen Erster. Rang zwei ging an Niklas Poss. Fünfter wurde Julian Laux. Im Bild von links: Niklas Poss, Jonas Scherf, Leonard Zillgen, Moritz Greim und Julian Laux. red/Foto: PST Trier