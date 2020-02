Rollstuhlbasketball : Drohendes Paralympics-Aus verunsichert auch Dolphins-Spieler

Extra

Hochspannung am drittletzten Spieltag in der Rollstuhl-Basketball-Bundesliga aus Sicht der Doneck Dolphins Trier: Das Team um Spielertrainer Dirk Passiwan gastiert am heutigen Samstag, ab 18 Uhr, beim punktgleichen Tabellensechsten Baskets 96 Rahden. Damit kommt es am nördlichsten Zipfel von Nordrhein-Westfalen zum Vergleich des Tabellensechsten gegen den Siebten. „Wir haben es selbst in der Hand, am Ende der Saison mindestens Sechster zu sein und damit am Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft teilnehmen zu können“, schwört Passiwan sein Team auf die Partie ein. Rahden sieht er nicht als gewöhnlichen Aufsteiger: „Sie haben nicht zuletzt wegen ihrer starken Holländer eine hohe Qualität und wollen auf die Dauer in der Bundesliga noch einiges erreichen.“

Gefordert seien in seinem Team nun gerade die erfahrenen Akteure, betont Passiwan, der möglicherweise auf Lukas Jung verzichten muss. Der Lowpointer laboriert an einer Blasenentzündung. Zuletzt verloren die Dolphins drei mal in Folge, haben aber gute Erinnerungen ans Hinspiel gegen Rahden: Anfang November gab es nach einem überzeugenden Auftritt einen 70:62-Erfolg in der heimischen Uni-Halle. ⇥(AA)