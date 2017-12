Eifel-Mosel-Bären geben Tabellenführung ab

Eishockey: Ersatzgeschwächtes Team aus der Südeifel verliert das Spitzenspiel in Darmstadt deutlich.

Die Eifel-Mosel-Bären aus Bitburg haben ihre Partie bei den Darmstadt Dukes mit 3:7 verloren und müssen als bisheriger Spitzenreiter gleich zwei Tabellenplätze einbüßen. Die Südhessen wiederum haben nun zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Kassel und konnte so die Spitze der Eishockey-Hessenliga übernehmen..

Die Partie startete für die Mannschaft um Kapitän Marco Hillgärtner unter denkbar schlechten Bedingungen: Die Bitburger traten mit einem deutlich kleineren Kader als der Gegner an und waren aufgrund dieser personellen Engpässe gezwungen, in ungewohnter Aufstellung anzutreten.

Bereits in der fünften Minute nutzten die Gastgeber eine Chance und gingen prompt mit 1:0 in Führung. Die Bären kämpften sich trotz erschwerter Umstände immer wieder ins gegnerische Drittel vor und glichen durch Thomas Barth zum 1:1 aus (17.). Nur kurz später nutzten die Gastgeber jedoch eine Unachtsamkeit der Bären und kamen zum 2:1 (19.).

Die Gäste fanden auch im Mittelabschnitt nur schwer in die Partie und scheiterten wegen Unkonzentriertheiten immer wieder an der Abwehr oder spätestens am Torhüter der Darmstädter.

Diese bauten nach nur 21 Sekunden im zweiten Abschnitt ihren Vorsprung aus. Auch im weiteren Verlauf konnten die Bären den Hausherren nur wenig entgegensetzen. So schraubten die Dukes das Zwischenergebnis auf 4:1 (30.) und dann auf 5:1 (35.). Im Schlussdrittel zogen sie weiter davon.

Doch die Bären kämpften sich nochmal heran. Thomas Barth verkürzte auf 7:2 (52.). Trotz klarem Rückstand gaben die Eifel-Mosel-Bären nicht auf und kämpften sich erneut zum gegnerischen Gehäuse vor: Nico Rietz gelang das letzte Tor der Partie (57.) und sorgte damit für ein Schlussergebnis von 7:3.

Das nächste Spiel der Eifel-Mosel Bären findet am Sonntag, 17. Dezember, 17.30 Uhr bei den Roten Teufeln Bad Nauheim statt.

Aufstelllung Eifel-Mosel-Bären : Engels – Janega, Berens, Hirsch, Hillgärtner – Arend, Konz, Rietz, Broderick, Barth, Kirkpatrick, Golumbeck .