Motorsport : Eifeler setzen auf den Sieg in Dubai

Eifeler setzen auf den Sieg in Dubai

Vor der imposanten Kulisse von Dubai starten auch das Kelberger Teams der Black Falcons in die neue Langstreckenmeisterschaft. Foto: Tim Upietz, Gruppe C/Gruppe C GmbH

Region/Dubai Ein Großteil der regionalen Langstrecken-Piloten beginnt die neue Saison erneut mit einem Wüsten-Klassiker.

Bei der 15. Auflage des 24-Stunden-Rennens von Dubai, die am Freitag (15 Uhr Ortszeit) gestartet wird, gehen 74 Fahrzeuge in den verschiedenen Klassen an den Start. Das Team Black Falcon aus Kelberg (Vulkaneifelkreis) hofft auf eine möglichst gute Platzierung und die Wiederholung der Vorjahressiege 2016 und 2017.