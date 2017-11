Ein Satire-Clip aus dem Tälchen

Die zunehmende Kommerzialisierung des Fußballs scheint immer mehr Fans aufzuregen. Während anderswo auch unflätige Sprüche und sogar Vandalismus die Runde machen, haben sie im Konzer Tälchen eine kreative Art der Kritik gewählt - und ein Video gedreht.

Konz-Niedermennig (red/AA) Der Titel des Films (Blue Cow) soll eine Anspielung auf Red Bull und den vom Getränkekonzern 2009 initiierten Club RB Leipzig sein.

"Was passieren könnte, wenn die Kommerzialisierung in Zukunft Überhand gewinnt und Fußball zum Event wird, zeigt unsere Satire", berichtet Matthias Willems. Der Journalist steht als Verantwortlicher für Drehbuch, Regie und Schnitt an der Spitze der Filmcrew.

Auch er sieht die zunehmende Kommerzialisierung in seinem Lieblingssport "sehr kritisch". Der drei Minuten und 45 Sekunden lange Clip ("Präsentiert von 50+1 Media") handelt von einem fiktiven Konzern, der Traditionsvereine kauft und diese dann auf Kosten der Fans "rettet". Überspitzt formuliert, aber aus Willems und seiner Crew doch mit einem Körnchen Wahrheit: "Ein Beispiel: Schon heute werden Tickets immer teurer. In der englischen Premier League etwa können sich viele Fans so schon lange kein Ticket mehr leisten und müssen draußen bleiben."

Gedreht wurde an zwei Juni-Tagen auf dem Sportplatz des SV Krettnach in Niedermennig. Darsteller sind unter anderem Spieler des örtlichen Sportvereins und der Freizeitmannschaft Turbine Tälchen", die alle mehrere Rollen übernommen hatten.

Es handelt sich nach Angaben von Willems um eine sogenannte No-Budget-Produktion, die ohne finanziellen Hintergrundgedanken, kostenlos auf Youtube veröffentlicht ist.

Die Spielszenen entstanden mit Hilfe von Kameramann Peter Plein von der Videocrew Wiltingen.

Das Video der Filmemacher aus dem Tälchen ist auf Youtube zu sehen (Suchbegriffe: Blue Cow, Krettnach)

Extra: DIE MACHER DES VIDEOCLIPS



Die Crew des Satire-Clips Blue Cow im Überblick: Drehbuch, Regie und Schnitt: Matthias Willems, Produzent: Thomas Schmitt, Kamera: Peter Plein und Klaus Willems, Regieassistenz: Uwe Müller.