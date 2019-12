Rollstuhl-Basketball : Eine Niederlage, die doppelt weh tut

Trier Rollstuhl-Basketball-Bundesliga: Dolphins unterliegen Wiesbaden mit 85:93.

„Offensiv war das in Ordnung. In der Abwehr waren wir aber einfach nicht so konstant“, sagte Lukas Jung, Low-Pointer der Dolphins in früher in Diensten der Wiesbaden. Eine „schmerzhafte Niederlage“ konstatierte seine Mitspielerin Nathalie Ebertz. Die Pleite im ersten Heimspiel der Rückrunde tut deshalb so besonders weh, weil so ein Playoff-Konkurrent nicht nur näher an die Trierer rückte, sondern durch das 93:85 auch das bei Punktgleichheit entscheidende direkte Duell für sich entschied, nachdem die Dolphins das Hinspiel in der hessischen Landeshauptstadt beim 81:75 nur mit sechs Körben Differenz gewonnen hatten. Dabei hatten die Trierer am Ende noch Pech, das Resultat nicht knapper zu gestalten: In der Schlusssekunde tänzelte der Ball nach einem Drei-Punkte-Versuch von Passiwan auf dem Ring, sprang aber dann zurück.