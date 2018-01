später lesen Bitburg Eishockey: Bitburger Bären spielen in Kassel Teilen

Nach dem erfolgreichen Jahresabschluss in Bad Nauheim starten die Eifel-Mosel-Bären aus Bitburg in das neue Jahr und wissen, dass es jetzt um jeden einzelnen Punkt geht – denn: Nur noch drei Spiele trennen die Eifel-Mosel Bären in der Eishockey-Hessenliga von den ersehnten Play-Offs, deren Austragungszeitraum zur Zeit noch unbekannt ist.