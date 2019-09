Rudern : EM-Bronze und Lehrstunden für Trier U-23-Ruderer

Ioannina Katharina Bauer gewinnt Bronze mit den deutschen Achter bei den Ruder-Europameisterschaften der unter 23-Jährigen in Griechenland. Johannes Thein mit Tim Bier Sechster im Leichtgewichts-Doppelzweier.

Das deutsche Frauen-Großboot bekam es mit den U-23-WM-Teilnehmerinnen aus Frankreich und Rumänien zu tun. Da merke man, dass die Besatzungen dieser Boote durch monatelanges gemeinsames Training besser harmonieren, erklärte der rheinland-pfälzische Landestrainer Benedikt Schwarz. Sowohl Bauer wie Thein trainieren bei dem 31-Jährigen am Landesstützpunkt, der am Bootshaus des RV Treviris Trier angesiedelt ist.

Bei 35 Grad hatte die Leichtgewichtsruderer Johannes Thein und Tim Bier ein hartes Programm mit drei Rennen innerhalb von zwei Tagen zu absolvieren. Da nur die Vorlauf-Ersten der Rennen im Leichtgewichts-Doppelzweier direkt ins A-Finale einzogen, mussten der Trierer und der Treis-Kardener als Vorlauf-Vierte am vergangenen Samstag nur vier Stunden nach dem ersten Rennen den Hoffnungslauf in der einzigen olympischen Leichtgewichts-Bootsklasse bestreiten. In diesem entscheidenden Rennen lief bei den Duo nicht viel zusammen: letzter Platz. Im B-Finale am Sonntagmorgen klappte es wieder besser. Im Endspurt mussten Thein/Bier die Boote aus Georgien und Aserbaidschan aber knapp (es fehlte eine halbe Sekunde auch den vierten Platz) vorlassen und wurden Sechste.