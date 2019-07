Radsport : Erbeskopf-MTB-Sieger sammelt Alpen-Erfahrung

Schruns/Pluwig Lukas Ittenbach vom RV Schwalbe Trier belegte beim Montafon Mountainbike Marathon in Österreich trotz plattem Reifen den fünften Platz bei den Junioren.

„Ein Rennen mit einem solch langen Anstieg hatte ich vorher noch nie bestritten und ich wusste nicht, wie ich mich zu verhalten habe“ erzählt er. Rund ums heimische Pluwig findet der Radsportler vom RV Schwalbe Trier zwar auch jede Menge Anstiege, aber rund 900 Höhenmeter auf 15 Kilometer an einem Stück kann man in Rheinland-Pfalz mit dem 816 Meter hohen Erbeskopf als höchsten Berg nun einmal nicht trainieren.

Dass Ittenbach die Spitzengruppe der Lizenzfahrer mit den besten Startern seiner Altersklasse U 19 erst einmal ziehen ließ, erwies sich als richtige Taktik. Der 17-Jährige fuhr in seinem eigenen Rhythmus den Berg hinauf. Nach der ersten Zwischenzeit am Kristberg in rund 1400 Meter Höhe bekam Ittenbach zu U-19-Altersklassenkonkurrent Benjamin Cloudt. Auf den folgenden 15 Kilometern konnte der Schwalbe-Fahrer den Mountainbiker aus dem Schwarzwald um einige Hundert Meter distanzieren. Doch kurz vor dem Ziel passierte ihm ein Malheur: „Ich habe einen kleinen Stein übersehen, was leider einen Platten am Hinterrad zur Folge hatte“, erzählt Ittenbach. Die letzten zehn Kilometer mit platten Antriebsreifen fahrend konnte er Cloudt im Schlusssprint trotzdem niederringen.