Ex-Präsident und früherer Sponsor muss FSV Salmrohr 150.000 Euro zahlen

Nach rund dreieinhalb Jahren steht der Rechtsstreit zwischen dem FSV Salmrohr und seinem früheren Präsidenten und Hauptsponsor Helmut Meeth vor dem Abschluss: Der Senat am Oberlandesgericht (OLG) in Koblenz hat durch Urteil entschieden, dass Meeth mit seinem Unternehmen 150 000 Euro (zuzüglich Zinsen) an den FSV zahlen muss.

