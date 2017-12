Federleicht? - von wegen!

Badminton gilt als schnellste Ballsportart. Mit dem Freizeit-Federball als Zeitvertreib im Sommer hat es wenig gemein. Mirko Blahak

Trier Achtung, jetzt kommt es erst mal dicke. Luft anhalten - und los geht‘s:

"Ein Badmintonspieler sollte verfügen über die Ausdauer eines Marathonläufers, die Schnelligkeit eines Sprinters, die Sprungkraft eines Hochspringers, die Armkraft eines Speerwerfers, die Schlagstärke eines Schmiedes, die Gewandtheit einer Artistin, die Reaktionsfähigkeit eines Fechters, die Konzentrationsfähigkeit eines Schachspielers, die Menschenkenntnis eines Staubsaugervertreters, die psychische Härte eines Arktisforschers, die Nervenstärke eines Sprengmeisters, die Rücksichtslosigkeit eines Kolonialherren, die Besessenheit eines Bergsteigers sowie über die Intuition und Fantasie eines Künstlers. Weil diese Eigenschaften so selten in einer Person versammelt sind, gibt es so wenig gute Badmintonspieler."

Noch Fragen? 15 Dinge also sollte ein Badminton-Champion mitbringen - meint Martin Knupp, Autor vieler Badminton-Lehrbücher, der diese Zeilen verfasst hat.

*

Ich bringe genau eine Eigenschaft mit, als ich mich zur Badminton-Stunde beim FSV Trier-Tarforst anmelde: Neugier. Okay, ein bisschen Erfahrung aus der Studienzeit sollte noch vorhanden sein - doch das ist nun auch schon länger her. An der Spielpartnerin beziehungsweise Gegnerin an diesem Abend soll es jedenfalls nicht scheitern. Ikue Lutz (geborene Tatani) weiß, wie's geht.

*

2007 gewann die in Shiga geborene Japanerin an der Seite von Aya Wakisaka im Damendoppel den Titel bei den Australian Open und New Zealand Open. Eine Knieoperation verhinderte einen möglichen Start bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking. Vor drei Jahren kam Lutz nach Deutschland, die heute 33-Jährige ist Trainerin in der Badminton-Abteilung des FSV Tarforst, der eine eigene Badminton-Halle unterhält.

*

Erst mal ein lockerer Plausch beim Aufwärmen. Schnell wird deutlich: Wer im Badminton weit kommen will, muss viel trainieren. Richtig viel trainieren. Lutz begann als Achtjährige mit dem Sport -- und war damit eher eine Spätstarterin. Andere fangen mit fünf, sechs Jahren an. Badminton ist in Japan viel stärker im Schulsport verankert als in Deutschland. Schon als Kind hatte Lutz an sechs Tagen pro Woche Training.

Nach den letzten Dehnübungen legen wir einfach mal los. Mal schauen, wie der Leistungsstand ist. Bei mir, versteht sich. Und siehe da - gar nicht mal schlecht. Die Zahl der Luftlöcher hält sich sehr in Grenzen.

*

Ein Gefühl für den Schläger zu bekommen steht für Anfänger zunächst ganz weit oben im Trainingsplan. Ein Badmintonschläger ist kleiner, leichter und zarter besaitet als ein Tennisschläger. Bespannt ist er entweder mit Kunststoff- oder Naturdarm-Saiten. Er wiegt je nach Modell nur 80 bis 120 Gramm. Dadurch sind Änderungen in der Schlagrichtung ohne große Ausholbewegungen möglich. "Anfänger lernen zunächst, mit dem Schläger einen Ballon hochzuhalten", berichtet Lutz.

*

Sie und ich liefern uns längere Ballwechsel. Jeder gut getroffene Schlag führt zu peitschenden Geräuschen - und zu Glücksgefühlen.

*

Badminton ist rasant. Tan Boon Heong aus Malaysia steht im Guinness-Buch der Rekorde - er hat einen Federball mit 493 Stundenkilometern durch die Luft geschmettert. Aber zur Wahrheit gehört auch: Der Ball wird schnell abgebremst und landet mit erheblich geringerem Tempo beim Gegner.

Ein Grund dafür: Der Ball ist eigentlich gar kein Ball. Er besteht aus einem Kopf aus Kork und exakt 16 Federn. Freizeitspieler nutzen meist Modelle mit künstlichen Federn, Profis greifen zur (teureren) Variante mit Gänse- oder Entenfedern. Für deren Produktion sollen laut der Hersteller ,nur‘ Abfallprodukte verwendet werden, die bei Schlachtungen ohnehin anfallen.

*

Lutz packt - ganz ehemalige Spitzenspielerin - Echtfederbälle aus. Trotz Tempoverlusts fliegen sie mir um die Ohren. Und - so sagt mir mein Gefühl - Lutz könnte mich mehr in die Enge treiben, wenn sie wollte. Hohe Bälle, flache Bälle, lange Bälle, kurze Bälle - jede Stelle auf dem 13,40 Meter langen und 6,10 Meter breiten, durch ein rund 1,50 Meter hohes Netz in der Mitte geteilten Spielfeld wird anvisiert.

Und das teilweise mit (fiesen) Tricks. Lutz deutet mit einem lauten Stöhnen und einer großen Ausholbewegung einen Schmetterschlag an - um dann einen Stoppball zu fabrizieren.

Da ist auch mit einem ausgedehnten Ausfallschritt, für den sich meine Hüfte tags darauf bedankt, nichts zu machen.

*

Badminton ist Fintenreichtum. Badminton ist Laufarbeit, Schnellkraft, Ausdauer, Reaktionsvermögen. Und Badminton ist Konzentration. So ganz Unrecht hat der werte Herr Knupp eben nicht.

FOTO: (g_sport