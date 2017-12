Förderverein lädt zu Hallentreff ein

Konz (red) Der Förderverein "Mach mit - Fußballer helfen" richtet am Samstag und Sonntag den dritten Fußball-Kreishallentreff für Bambini und F-Junioren in der Konzer Saar-Mosel-Halle aus. 49 gemeldete Mannschaften bedeuteten eine neue Bestmarke.

Der Erlös der Veranstaltung soll wieder Kindern aus sozial schwachen Familien zufließen. Michael Herrmann, der Vorsitzende des Fördervereins, findet "es besonders beachtenswert, dass sich so viele Kinder und Eltern in den Dienst der guten Sache stellen".

Trier (red) Beim Treffpunkt Ehrenamt des Fußballkreises Trier-Saarburg gab es zahlreiche Ehrungen (TV berichtete am Montag ausführlich). Für langjährige Dienste in den Vereinen zeichnete der Fußballverband Rheinland noch weitere Vereinsmitarbeiter aus. Den Ehrenbrief erhielten: Frank Amberg, Börn Hortt, Wolfgang Dostert, Ralf Burch (alle SV Ehrang), Anja Müller (SG Fidei), Detlef Seiler (SV Wawern). Bronzene Ehrennadel: Reimhold Kirchen, Alois Reichert (beide SV Ehrang), Hary Reuter (SG Fidei). Die Silberne Ehrennadel gab es für Hans Henrichs und Ralf Schwarze (beide SV Ehrang) sowie Ralf Arens (SG Fidei).

Trier (red) Nach einjähriger Vorbereitung konnte Christian Sievers anlässlich eines bundesweiten Karatelehrgangs in Koblenz seine Prüfung zum 1. Dan (Schwarzgurt) bei Shihan Hideo Ochi, 9. Dan der Japan-Karate Association und Cheftrainer des Deutschen JK-Karate-Bundes, ablegen. Sievers trainiert seit vielen Jahren im Shotokan-Karate Dojo Trier bei seinen Coaches Rolf Hecking (6. Dan), Helmut Heinz (3. Dan) und Helmut Baatz (3. Dan).

Saarbrücken (teu) Marathon-Ass Alexander Bock vom Post-Sportverein Trier hat gezeigt, dass er nach seinem Marathon in Frankfurt Ende Oktober, wo er 42,195 Kilometer in 2:27:30 Stunden lief, auch auf kürzeren Distanzen noch richtig schnell ist. Der 25-Jährige belegte beim Adventslauf in Saarbrücken über zehn Kilometer in 31:47 Minuten den dritten Platz.