Schnelle, effektive Hilfe ist ihr Ziel

Der Förderverein „Mach mit – Fußballer helfen“ unterstützt Benachteiligte und in Not geratene Sportler.

Sie wollen ohne Bürokratie schnell und effektiv helfen, betrachten dabei die Gemeinschaft der Sportler als große Familie, in der man sich solidarisch zeigt: Die Führungsspitze des Fördervereins „Mach mit – Fußballer helfen“ mit dem Vorsitzenden Michael Herrmann und seinem Stellvertreter Bernd Marx sieht sich in ihrem Wirken also nicht (nur) auf den Fußball selbst beschränkt.

„Wir wollen jene unterstützen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und sind uns einer sozialen Verantwortung bewusst“, betonte Herrmann unlängst, als er gemeinsam mit Marx und dem langjährigen Sportkreisvorsitzenden Alfons Steinbach in Trier-Biewer zu Gast war und Norbert Hensel eine 500-Euro-Spende überreichten.

Der heute 58-Jährige fing sich 1992 bei einer Hüftgelenkoperation einen Virus ein, der seine Knochen befiel. 27 zum Teil sehr schweren Operationen musste sich Hensel bis zum heutigen Tage unterziehen. Das rechte Hüftgelenk wurde ihm komplett entfernt; das Bein auf dieser Seite ist gegenüber dem linken um ganze 30 Zentimeter kürzer. Hensel ist schon seit Jahren an den Rollstuhl gefesselt und kann das Haus kaum noch verlassen.

Pflege und Medikamente haben im Laufe der Jahre Tausende von Euro aufgefressen, aber auch etwa Matratzen zum besseren Liegen verschlingen Geld. Auf so manchen Kosten bleibt er sitzen oder muss sie zumindest vorstrecken, ehe er sie von der Krankenkasse erstattet bekommt. Seinen Beruf als Bauschlosser kann Hensel schon lange nicht mehr ausüben. Mit Wehmut denkt er auch an seine glanzvollen Zeiten als Sportler zurück. Hier hütete er das Handball-Oberliga-Tor der TSG Biewer, spielte unter anderem auch beim TuS Pallien und der TG Trier. Später war er auch beim HSC Schweich und bei den Fußballern der Mosella Trainer.

Über Besuche und Hilfsdienste wie die von Freunden – allen voran nennt er hier seinen Handballkollegen Egon Thull – freut sich Hensel sehr. Dabei fühlt er sich auch in seinem unbändigen Willen („Ich kämpfe wie ein Löwe“) bestärkt.

Unterstützung, die ankommt, hat der Förderverein „Mach mit – Fußballer helfen“ schon einige Male geleistet. Seit der Gründung vor rund zweieinhalb Jahren hat der 30 Mitglieder zählende Club unter anderem schon Kindern aus sozial benachteiligten Familien Fußballferienfreizeiten ermöglicht, Schulen in der Region, aber auch jene in den afrikanischen Staaten Kenia und Namibia mit Sportutensilien versorgt oder – wie zuletzt erneut – der Lebenshilfe-Kreisvereinigung unter die Arme gegriffen. Knapp 9000 Euro waren beim Fußballturnier zu Jahresbeginn in der Konzer Saar-Mosel-Halle zusammengekommen. Aber auch für Einzelfälle hat der Förderverein ein offenes Ohr – wie etwa auch bei der Unterstützung eines jungen (hier ungenannt bleiben wollenden) Handicapsportlers, der ohne finanzielle Hilfe seine Teilnahme an den Paralympics vorvergangenes Jahr in Brasilien hätte absagen müssen. Neben den Mitgliedsbeiträgen und Einnahmen aus Fußballturnieren generiert der gemeinnützige Förderverein Gelder aus Feriencamps, die im Konzer Sportzentrum stattfinden. So auch kurz vor Ostern (26. bis 29. März). Zudem verwaltet er seit Neuestem den Streetsoccer-Court des Fußballkreises Trier-Saarburg.