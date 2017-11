Frauen-Rheinlandliga: Bittere Watzerather Pleite

DJK Watzerath - FV Rübenach 1:2 (0:0) Im letzten Hinrundenspiel mussten die Watzeratherinnen eine ganz bittere Niederlage hinnehmen. Gegen den Tabellenzweiten FV Rübenach waren die Gastgeberinnen lange Zeit die bessere Mannschaft und konnten in der 56. Minute per Konter durch Jennifer Krause in Führung gehen.

Nur wenige Augenblicke trennten den Aufsteiger von so wichtigen Punkten im Abstiegskampf, als Claudia Cormann mit einem abgefälschten Distanzschuss der Ausgleich gelang (90.). Gewillt, zumindest den einen Punkt gegen den Favoriten einzufahren, versuchte die Zeimmes-Elf hinten dichtzumachen. Doch in der Nachspielzeit verließ Watzerath auch das letzte Quäntchen Glück. Rübenach gelang durch Lara Mohrs der Siegtreffer. Tore: 1:0 Jennifer Krause (56.), 1:1 Claudia Cormann (90.), 1:2 Lara Mohrs (90.+1)DJK: Lisa Lenerz, Jennifer Krause, Anne Wallenborn (54. Sarah Heck), Lena Wallenborn, Carina Horper, Maria Proll, Anna Zeimmes (89. Marion Schmitz), Fabienne Eicks, Valeria Petrenko, Anne Kathrin Philippe, Katja HeinzTuS Issel II - SV Rheinbreitbach verlegt auf Sonntag, 4. März 2018 1. FFC Montabaur II - SV Ehrang 3:2Gegen den abstiegsbedrohten 1. FFC Montabaur II mussten die Ehranger Damen in einem torreichen Spiel eine knappe und völlig unnötige Niederlage hinnehmen. Dabei gingen die Gäste durch Treffer von Yvonne Klemann und Nadine Berns komfortabel mit 2:0 in Führung. Im Anschluss ließ die Mannschaft von Trainerin Steffi Nebe jedoch nach, so dass Montabaur II immer stärker werden konnte. Die sich bietenden Gelegenheiten, die der SVE noch verbuchen konnte, wurden zudem nicht verwertet. Die Folgen waren drei Treffer für die kriselnden Gastgeberinnen, so dass Ehrang mit leeren Händen nach Hause fahren musste. SVE: Laura Bebelaar, Latisha Botz, Mariana Menke, Sabrina Leisen, Christine Lorenz, Mona Elzer, Nadine Berns, Kathrin Hilsenbeck, Michelle Werner, Laura Bauer, Yvonne KlemannSG Fidei - SV Ellingen 3:0 (2:0)Nach zwei Niederlagen in Folge ist der SG Fidei gegen den Tabellennachbarn am letzten Hinrundenspieltag ein verdienter 3:0-Erfolg gelungen. Bereits nach zehn Minuten konnten die Gastgeberinnen das erste Mal jubeln, als Maria Schmitz zur Führung für die Mannschaft von Trainer Patrick Lange traf. Schmitz erzielte auch das 2:0. Die SG war über die gesamte Zeit spielbestimmend und kam durch Neuzugang Angelina Kön zum 3:0. Tore: 1:0/2:0 Maria Schmitz (10./28.), 3:0 Angelina Kön (78.). SG Fidei: Julia Moskovic, Katharina Frick, Nina Schönhofen, Vivien Heid (69. Nina Micarelli), Jessica Ashlyn Shuey, Angelina Müsch, Gina Willwerding, Carolin Welter (78. Chiara Comes), Angelina Kön, Felicia Feider (78. Yvonne Klink), Maria Schmitz