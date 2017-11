Frauenhandball: Wittlich gelingt Überraschung

HSG Kastellaun/Simmern - HSC Schweich 30:21 (10:13)In der ersten Halbzeit trug beim Rheinlandligisten HSC Schweich die Umsetzung einstudierter Angriffsvarianten Früchte, doch nach der Pause verloren die Gäste komplett den Faden. Zwischen der 31. und 45. Minute erzielten sie kein Tor.

"Mit dem Ergebnis bin ich natürlich nicht zufrieden, dennoch hat auch dieses Spiel gezeigt, dass wir mit vielen Mannschaften in dieser Klasse mithalten können", sagte Schweichs Trainer Tobias Quary.HSC: Moog und Waters - Schwarz (3/1), Hähner (3/2), Gores, Keppler (4), Reuter (6/1), Lehmann (1), E. Longen (3), V. Longen, Schömann, Langner (1)HSG Hunsrück II - TuS Daun 26:20 (12:11)"Daun war der erwartet starke Gegner, der uns alles abverlangt hat. Meine Mannschaft hat gut gekämpft", lobte HSG-Trainer Martin Bach. "Wir haben in einer ausgeglichenen ersten Halbzeit einiges liegen lassen, hatten in Torfrau Isabell Treis einen starken Rückhalt und standen in der Abwehr gut", fand Dauns Trainer Lukas Illigen. Erst zwischen der 40. und 50. Minute bauten die Gastgeber ihre Führung aus. "Es war ein Arbeitssieg mit vielen technischen Fehlern", gab Bach zu.HSG II: Wolf und Born - Schug (1), L. Bach (1), Wies (6/2), Endel (4/1), Mohr (9), Litzenburger (1), Hahn (1), Wagner, Glöcknker (1), Neu, H. Bach, Molz (2) TuS: Treis und Miller - Merten (1), Brand (2), F. Kutscheid, J. Kutscheid (8), Fritz, Krämer, Jehnen (1), N. Aideyan (1), L. Aideyan, Clever (7)TV Welling - HSG Wittlich II 24:26 (11:13)Der Sieg der Wittlicher Reserve in Welling ist eine Überraschung. Angetrieben von Maria Flesch lieferten die Gäste ein starkes Spiel in Angriff und Abwehr ab. "Ich bin stolz auf die Mädels, die kämpferisch und spielerisch überzeugt haben. Maria war der Motor bei einer insgesamt geschlossenen Mannschaftsleistung", freute sich die HSG-Trainerin Tanja Nykytenko.HSG II: Heyer - Flesch (11/5), Lopez (7), Teusch (3), Keil (3), Esch (1), Fandel (1), Lames, ErtzHSG Mertesdorf/Ruwertal - VfL Hamm 32:23Die Ruwertal-HSG hat das Spiel gegen das Schlusslicht Hamm auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Die Gastgeber schalteten schnell von Abwehr auf Angriff um. Sie kamen so über die erste und zweite Welle zu vielen Toren. "Es war insgesamt eine gute Angriffs- und Abwehrleistung, mit der wir auch die starke Linksaußen der Gäste in den Griff bekamen", freute sich HSG-Trainer Hermann Schöler. HSG: Becker - N. Thielen (4), Reis (2), Fisch (5), Schell (3), Kolditz, Backendorf (1), Herres (4), Dimmig (2), Rosner (1), Pinnel (6), Meyer (2), Eberhard (2) (R.S.)