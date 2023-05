Fußball-Bezirksliga Fußball-Bezirksliga im Fokus

Trier · Torjäger, Triumphe und Tragödien: Was am Rande der Bande in der Fußball-Bezirksliga so alles passiert.

14.05.2023, 17:55 Uhr

Von Lutz Schinköth

Ruwertal fehlt komplettes Team: Im Heimspiel gegen Liga-Primus Rot-Weiss Wittlich fiel Ruwertals Coach Benny Leis gleich eine komplette Mannschaft aus. Aus Verletzungsgründen mussten Felix Kloy (Bänderriss), Christopher Pieper (Knie), Nico Kruchten (Oberschenkel), Karsten Willems (Kopfverletzung), Sven Meyer (Sprunggelenk), Jonas Jung (Verdacht auf Kreuzbandriss), Mathias Biwer (Bauchmuskelzerrung), Dreni Mehani (Sprunggelenk), Babacar Diop (Sprunggelenk) sowie Ruben Herres (Arm-Operation) und Fabian Regel (Schambeinentzündung) passen.