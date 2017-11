später lesen Fußball-Bezirksliga: Zwei Nachholspiele Teilen

SG Geisfeld - SV Leiwen-Köwerich (Mittwoch, 19.30 Uhr, Hybrid-Rasenplatz Geisfeld) Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Leiwen kann Geisfeld auf den dritten Tabellenrang vorstoßen. Die Hochwälder befinden sich derzeit in absoluter Topform und blieben nach drei Siegen in Folge auch beim spektakulären und torreichen Verfolgerhit in Bitburg ungeschlagen.