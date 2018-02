Fußball: Trier gegen Salmrohr - Als es vor Derby-Spannung nur so knisterte

Neulich kamen sie noch einmal zusammen, die alten Recken der Trierer Eintracht. „Wir haben bei der Hallen-Kreismeisterschaft in Osburg alles gewonnen. Es hat riesig Spaß gemacht“, sprudelt es aus Jörg Lauer heraus. Als 49-Jähriger durfte er bereits in der Ü 50 mitwirken, in der auch Werner Kartz, Ludwig Dahler und Robert Juchems spielen. Trainer sind mit Charly Schroeder und Erwin Zimmer zwei, die 1976 mit dem erstmaligen Eintracht-Aufstieg in die zweite Bundesliga Süd ein besonders erfolgreiches Kapitel der Vereinsgeschichte aufschlagen hatten.

Nach dem Abstieg 1981 rückte der Eintracht mit dem FSV Salmrohr zunehmend ein regionaler Rivale auf die Pelle. Auch Jörg Lauer kann sich an zahlreiche emotionsgeladene Derbys erinnern. Um die 10.000 Zuschauer waren früher keine Seltenheit, als der SVE und der FSV in der seinerzeit noch drittklassigen Oberliga Südwest aufeinandertrafen.

Deutlich weniger Fans werden es am heutigen Samstag, 14 Uhr, sein, wenn die Eintracht in einem Nachholspiel der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar die Salmrohrer empfängt.

Komplettes Gespräch mit Jörg Lauer und Vorbereitung der beiden Teams zu lesen auf Fupa.net, dem Fußball-Amateurportal von volksfreund.de

Liveticker Eintracht Trier gegen FSV Salmrohr ab 14 Uhr auf Fupa.net (Link)

FOTO: Verein / TV

FOTO: Verein / TV

FOTO: Verein / TV