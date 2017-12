später lesen Futsal: Kreis Mosel sucht die Meister Teilen

Region (red) Am Wochenende kommt es in Traben-Trarbach zu Futsalspielen in der Halle.Samstag, 9. Dezember: 10 Uhr: E-Jugend-Vorrunde mit den Teams aus Reil, Zeltingen, Neuerburg, Wittlich II und Wittlich IV; 13 Uhr: D-Juniorinnen-Endrunde mit Strimmig, Bruch und Reil; 15 Uhr: B-Juniorinnen-Endrunde; Teilnehmer: Bruch, Bruch II und Niederemmel.