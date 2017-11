Gisberts Geste und Morbachs halbes Dutzend

Fußball-Rheinlandliga: Hunsrücker überrollen Linz beim 6:2 - Auch Ellscheid gewinnt zu Hause souverän. Janik Krause

Trier Die Rheinlandliga ging in den vorletzten Anlauf, bevor es in die Winterpause geht. Am Sonntag standen gleich vier Begegnungen auf dem Programm. In ihren letzten Heimspielen vor der Winterpause siegte die SG Ellscheid mit 3:0. Der SV Morbach gewann 6:2 gegen den VfB Linz. SV Morbach - VfB Linz 6:2 (3:1) Der SV Morbach hatte am Sonntag Aufsteiger VfB Linz zu Gast. Vor Anpfiff der Partie zeigte Lukas Gibbert eine große Geste, als er sich trotz Genesung in den Dienst der Mannschaft stellte und lieber Teamkamerad Yannick Görgen den Vorzug ließ - alle Achtung! Im Spiel gingen dennoch die Gäste durch Michael Fiebigers Tor in Führung (15.). Sebastian Schell glich nach 20 Minuten zum 1:1 aus (20.). Nur fünf Minuten später drehte Matthias Haubst mit seinem Tor das Spiel. Andre Spengler stellte vor dem Kabinengang auf 3:1 (39.). Drei weitere Tore sollten für beste Unterhaltung sorgen. Als Casmir Mbachu zum 4:1 traf, schien die Partie schon entschieden - allerdings folgte nur zwei Minuten darauf der zweite Fiebiger-Treffer des Tages. Nach einem Standard legte Martin Schultheis ein weiteres Tor nach (60.). Marius Marx stellte kurz vor Schluss den Endstand her (81.). "Es war zu Beginn ein offenes Spiel. Nachdem Linz in Führung ging, haben wir durch unsere schnelle Antwort Sicherheit gefunden und waren auch überlegen. Dennoch war es wichtig in der zweiten Hälfte nachzulegen", fasste Thorsten Haubst zusammen. In der Tabelle verkürzte der SVM den Rückstand auf den VfB bis auf einen Punkt. SV Morbach: Yannick Görgen - Martin Schultheis, Yannik Kerzan, Matthias Haubst, Matthias Ruster, Heiko Weber, Marius Marx, Andre Spengler (77. Maximilian Hoffmann), Jonas Mart (75. Luca Heintel), Sebastian Schell, Casmir Mbachu (66. Florian Knöppel) Trainer: Thorsten Haubst Tore: 0:1 und 4:2 Michael Fiebiger (15./54.), 1:1 Sebastian Schell (20.), 2:1 Matthias Haubst (25.), 3:1 Andre Spengler (39.), 4:1 Casmir Mbachu (52.), 5:2 Martin Schultheis (60.), 6:2 Marius Marx (81.) Schiedsrichter: Jonas Klar (Schweich) Zuschauer: 200SV Windhagen - FSV Trier-Tarforst 2:2 (1:1)Beim Schlusslicht in Windhagen blieb der FSV Trier-Tarforst mit einem 2:2-Unentschieden zum dritten Mal in Folge ungeschlagen, kam aber aufgrund einer durchwachsenen Leistung nicht über eine Punkteteilung hinaus. Dabei gingen die Gäste in der 24. Minute durch Borschel in Führung. Acht Minuten später glich Kapitano Bernhard Heitkötter zum 1:1 aus (32.) - gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Da die Gäste über weite Strecken offensiv zu statisch und kompliziert agierten, nutzte dies Borschel erneut aus, indem er in der 56. Minute das 2:1 erzielte. In der Schlussphase investierte der FSV noch einmal mehr und konnte schließlich durch Michael Hassanis Kopfballtreffer noch einen Punkt mitnehmen. "Wenn wir das ganze Wochenende so konzentriert wie in den letzten 20 Minuten gespielt hätten, wäre heute deutlich mehr drin gewesen. So haben wir leider eine Großteil des Spiels verschlafen", sagte Christian Esch. FSV Trier-Tarforst: Daniel Bauer - Jan Bauchmüller (70. Dominik Lay), Pajtim Gashi (79. Benedict Christmann), Michael Hassani, Frank Chalve - Bernhard Heitkötter, Jason Thayaparan - Jan Weber, Andre Thielen - Lukas Herkenroth, Nicola Rigoni Trainer: Christian Esch, Tore: 1:0 und 2:1 Roman Borschel (24./56.), 1:1 Bernhard Heitkötter (32.), 2:2 Michael Hassani (76.), Schiedsrichter: Markus Wozlawek (Bad Breisig) Zuschauer: 100SG 2000 Mülheim-Kärlich - SV Mehring 4:1 (2:0) Im letzten Auswärtsspiel vor der Saison unterlag der SV Mehring mit 1:4 bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich. Bereits nach 10 Minuten wurde ein Kopfball von Jeremy Heyer noch vor der Linie gerettet. Drei Minuten später erzielte jener die Führung (13.). Wenig später legte Daniel Aretz nach (27.). Es kam jedoch noch dicker für die Gäste von der Lay, als Sebastian Dietz nach etwas mehr als einer halben Stunde verletzt vom Platz musste (31.). Ergebnistechnisch stellte Heyer noch vor der Pause auf 3:0 (42.). Kurz nach Wiederanpfiff war es Burak Sözen, der verkürzte (46.). Allerdings schnürte Aretz nach einer Stunde noch einen Doppelpack (65.). Robin Eidens Treffer zum 4:1 kam dann deutlich zu spät (87.). Philip Meeth musste in der Nachspielzeit noch mit der Ampelkarte vom Platz. SV Mehring: Andreas Strauch - Nico Kieren (77. Nick Emmerich), Sebastian Dietz (31. Jan Claasen), Nico Stadtfeld, Robin Eiden, Dennis Haas (64. Nico Kieren), Moritz Jost, Daniel Littau, Philip Meeth, Matija Jankulica, Burak Sözen Trainer: Frank Meeth Tore: 1:0 und 3:0 Jeremy Heyer (13./42.), 2:0 und 4:1 Daniel Aretz (27.) Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für Philip Meeth (90. +4.) Schiedsrichter: Jean Luc Behrens (Neunkhausen) Zuschauer: 150SG Ellscheid - TuS Oberwinter 3:0 (1:0) Das letzte Heimspiel der SG Ellscheid im Jahre 2017 fand in Strohn statt. Dabei setzten die Kicker von Niklas Wagner ihren beeindruckenden Lauf auf heimischem Geläuf fort und bezwangen den TuS Oberwinter mit 3:0. David Grommes traf bereits in der zweiten Spielminute zur 1:0-Führung für die Vulkaneifeler. Markus Boos und Sebastian Dax machten mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten den Deckel drauf (53./55.). SG Ellscheid: Daniel Neisius - Yannick Schon, Markus Schmitz, Julien Augarde, Christoph Gräfen, Benedikt Kaufmann (80. Luca Marinus), Patrick Schmitz, Sebastian Dax (86. Jonas Ring), David Grommes (85. Jannick Land), Markus Boos, Marco Michels Trainer: Niklas Wagner Tore: 1:0 David Grommes (2.), 2:0 Markus Boos (53.), 3:0 Sebastian Dax (55.) Schiedsrichter: Thomas Haus (Wilsecker) Zuschauer: 200