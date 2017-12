Von damals bis heute: Wie sich der Badminton-Sport entwickelt hat. Mirko Blahak

Trier Wer einen Blick in die Siegerlisten der Badminton-Weltmeisterschaften wirft, stellt fest, dass fast alles rot ist. Es dominieren Spieler aus China, Indonesien, Dänemark und England - alles Länder, in deren Nationalflaggen die Farbe Rot eine bedeutende Rolle einnimmt.

Es gibt Hochburgen in Asien und Europa. 1934 wurde die International Badminton Federation (IBF) als Dachorganisation gegründet. 2006 taufte sich der Verband in Badminton World Federation (BWF) um. Aktuell gehören ihm mehr als 150 Nationen, darunter Deutschland, mit insgesamt mehr als 14 Millionen Spielern an.

Weltmeisterschaften im Einzel, Doppel und Mixed werden seit 1977 ausgetragen. Daneben gibt es Mannschaftsweltmeisterschaften.

Badminton ist ein Spiel mit langer Geschichte, das beweisen indische Höhlenmalereien. Olympische Sportart ist Badminton jedoch erst seit 1992 - bei den Spielen in Barcelona wurden erstmals Medaillen in vier Wettbewerben vergeben. Die Sieger kamen aus Indonesien und Südkorea.

Badminton - benannt nach einem englischen Landsitz, von dem aus sich das Spiel weiter verbreitete - wird oft fälschlicherweise mit dem Freizeitspiel Federball gleichgesetzt. Doch es gibt unter anderem einen großen Unterschied: Während beim Federball der Ball so lange wie möglich in der Luft gehalten werden soll, geht es beim Wettkampfsport Badminton darum, den Federball so übers Netz zu schlagen, dass der Gegner ihn nicht mehr regelkonform zurückspielen kann.

Der erste Badminton-Verein auf deutschem Boden wurde 1902 in Bad Homburg gegründet. Mehr Popularität erlangte der Sport aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Seit 1953 gibt es deutsche Meisterschaften und den Deutschen Badminton-Verband. In ihm sind heute rund 2700 Vereine mit zusammen mehr als 200 000 Mitgliedern organisiert.

Das Ligensystem, in denen Mannschaftswettkämpfe ausgetragen werden, reicht von der ersten Bundesliga bis runter zu Kreisklassen. Bei einem Team-Match werden Partien in allen fünf Disziplinen (Herrendoppel, Damendoppel, Herreneinzel, Dameneinzel und Mixed) ausgetragen.

Daneben gibt es Turniere. Zu den großen Turnieren in Deutschland zählen die German Open und die Bitburger Badminton Open.

Bei den German Open, die nach einer Vertragsverlängerung bis 2021 in Mülheim an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen ausgetragen werden, stehen 2018 und 2019 insgesamt jeweils 150 000 US-Dollar als Preisgeld zur Verfügung. 2020 sind es 175 000 US-Dollar, 2021 sogar 200 000 US-Dollar.

Ebenso wie die German Open gehören auch die jährlich in Saarbrücken ausgetragenen Bitburger Badminton Open zur sogenannten Grand Prix Gold-Serie des Weltverbands.

Beim Turnier im Saarland gibt's insgesamt 120 000 US-Dollar zu gewinnen. Damit zählt es ebenfalls zu den höchstdotierten Wettbewerben in Europa. Ausgetragen wurde das Turnier erstmals 1987 als 1. Internationales Jubiläumsturnier.

Die besten Deutschen in den Weltranglisten sind derzeit Marc Zwiebler (Rang 35 bei den Herren) und Fabienne Deprez (Platz 50 bei den Damen).