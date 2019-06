Mädchen-Fußball : Viel Lob, drei Elfmeterschießen und ein Premierensieger

Extra

Der neunte Steka-Cup bot ein attraktives Rahmenprogramm mit Beachvolleyballturnier, Turnier der Freizeitmannschaften und Mallorca-Party am Freitag, Eventmeile und Torschussgeschwindigkeitsmessanlage am Samstag sowie weiteren Spielen am Sonntag. Daneben gab es eine große Typisierungsaktion der Stefan-Morsch-Stiftung zur Hilfe für an Leukämie erkrankten Menschen. ⇥L.S.