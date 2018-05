Im Leihwagen unter die Top 6

Motorsport: Für die Bergspezialisten war Wolsfeld Heimspiel und Höhepunkt zugleich.

Für die „Bergleute“ aus den Motorsportclubs der Region ist das Rennen in Wolsfeld an Pfingsten immer Heimspiel und Saison-Höhepunkt zugleich. Auch in diesem Jahr setzten die Spezialisten im Kampf gegen die Uhr in ihren Klassen Akzente.

Ein besonderes Kunststück brachte dabei Patrick Orth vom MSV Osann-Monzel fertig. Er fuhr im ungewohnten fremden Auto, nämlich dem Minichberger Opel Kadett 16V zum Klassensieg und auf Position sechs im Gesamtklassement.

Der Hintergrund: Da sein eigenes Fahrzeug, ein BMW 320is, nicht rechtzeitig fertig wurde, „hatte ich mich bereits mit dem Zuschauen abgefunden.“ Das Pech eines Konkurrenten wurde dann sein Glück. Der an der Schulter verletzte Stefan Faulhaber vom MSC Erftal stellte dem Piloten aus Bergweiler bei Wittlich seinen Opel Kadett 16v zur Verfügung. „Eine grandiose Geste von „Fauli. Ich war einfach nur happy“, bedankte sich Orth beim Konkurrenten und Gesinnungsgenossen.