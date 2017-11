später lesen Im Winter am Ball bleiben Teilen

Twittern

Teilen



Trierer Ruderin verpasst Podestplatz knapp Turin (teu) Schöner Abschluss der Saison und guter Einstieg in die Vorbereitung auf 2018 für Kathrin Morbe vom RV Treviris Trier: Die 21-Jährige, die im Sommer zusammen mit ihrer Vereinskameradin Caroline Meyer den vierten Platz bei den U23-Weltmeisterschaften belegt hatte, erreichte diese Platzierung auch bei der Langstreckenregatta Silverskiff in Turin. Morbe absolvierte die elf Kilometer in 47:02 Minuten.