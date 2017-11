Intensiv und temperamentvoll

Kreisliga A Mosel: Die SG Niederkail gewinnt gegen Zell mit 4:0 und verschafft sich Luft im Kampf gegen den Abstieg. Lutz Schinköth

Niederkail Der zweite Sieg im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Heinrich Irmisch bedeutet für die SG Niederkail nach dem klaren 4:0-Erfolg gegen die SG Zell vorerst Entwarnung im Abstiegskampf. Das Team war von Beginn an tonangebend und besaß ein klares Chancenplus, während Zell mit einer blutjungen Mannschaft eine erschreckend schwache Leistung bot.Beide Mannschaften waren vor der Partie mit jeweils 14 Zählern nicht nur punkt-, sondern mit 30:32-Treffern auch torgleich. Doch nur Niederkail spielte an diesem trockenen und kalten November-Samstag souverän und zog den Gästen von der Mosel schon früh den Zahn. Denn nach exakt 100 Sekunden traf Stürmer Fabian Wey aus halbrechter Position ins lange Eck. So stand die blutjunge Gäste-Mannschaft aus Zell, Bullay und Alf von Beginn an unter Druck, weil Wey und Tim Reuland permanent die offensiven Wege suchten und gezielt die Außenpositionen besetzten. Zell kam danach besser ins Spiel, doch über gute Ansätze nie hinaus.Der für den verletzt ausscheidenden Matthias Kodra ins Spiel gekommene Zeller Spielertrainer Özgür Akin mahnte seine Mannschaft zu mehr Körperlichkeit und Aggressivität im Zweikampfverhalten. Immer dann, wenn es bei den Vereinigten aus Niederkail, Binsfeld und Landscheid schnell und direkt ging, wurde es für Zell gefährlich. So geschehen nach knapp einer halben Stunde, als nach einer Dreierkombination Maik Pinjuh in Position gebracht wurde, aber am Ball vorbeirutschte. Reuland mit einer Chance in der 30. und Christopher Gansen in der 32. Minute sorgten vor 70 Zuschauern für weitere Aufreger. Doch in der 35. Minute klingelte es zum zweiten Mal im Zeller Kasten, als eine schöne Direktkombination über Pinjuh und Wey Reuland in Szene setzte und dieser aus Nahdistanz zum 2:0 abschloss. Ein Gästespieler hatte in der Vorwärtsbewegung den Ball verloren, als Pinjuh gedankenschnell dazwischenspritzte. Nach einer Pinjuh-Flanke von rechts und dem Treffer des zentral postierten Lukas Gerhard, der aus 17 Metern trocken ins Eck abzog, bedeutete das 3:0 die Entscheidung in einem intensiven, kampfbetonten und temperamentvollen Spiel. Drei Minuten später (58.) touchierte eine Wey-Flanke die Querlatte. Nach einem Eckball mit viel Schnitt traf Reuland per Kopf am kurzen Pfosten stehend zum 4:0-Endstand. Zell besaß dann zwar mehr Spielanteile, doch nach vorn wurde es zu keinem Zeitpunkt zwingend, auch weil Gansen und Co. bei den Zeller Standards stets Herr der Lage waren. Lorenz Budinger hatte mit einem gefährlichen Aufsetzer, den Niederkails Keeper Philipp Kreutz zur Ecke lenkte, noch die beste Chance für die ansonsten harmlosen Gäste.Während Zells Coach Özgür Akin mit seinem Team verbal hart ins Gericht ging und den fehlenden Biss sowie den fehlenden Kampf über 90 Minuten monierte, konstatierte Niederkails Trainer Heini Irmisch, dass "meine Mannschaft sehr diszipliniert Fußball gespielt hat. Ich bin sehr zufrieden mit dem extrem jungen Team, das heute den absoluten Willen gezeigt hat, das Spiel unbedingt zu gewinnen. Wir haben die Tore schön herausgespielt mit teilweise einem Ballkontakt. Ein Sonderlob geht an Lukas Gerhard und Fabian Wey, die unglaublich viel gearbeitet haben". SG Niederkail/Landscheid-Burg/Binsfeld - SG Zell/Bullay-Alf 4:0Niederkail: Phillip Kreutz - Christopher Gansen, Stefan Jobst (86. Florian Szommer), Marco Dietz, Matthias Weiskopf, Dustin Hendle, Lukas Gerhard, Moritz Schäfer, Tim Reuland, Maik Pinjuh (77. Niko Hubert), Fabian Wey.Zell: Forian Binzen - Peter Werner, Rudolf Eckert, Dominik Binz, Matthias Kodra (18. Özgür Akin), Peter Fuhrmann, Moritz Hoffmann, Daniel Podceka, Lorenz Budinger, Tobias Reinisch (74. Serkan Aydin), Luca Burg.Schiedsrichter: Dominik Weinand - Zuschauer: 70Tore: 1:0 Fabian Wey (2.), 2:0 Tim Reuland (35.), 3:0 Lukas Gerhard (55.), 4:0 Tim Reuland (59.).