Vereine : Neue Trainer und weiteres Kursangebot

Irrel Die Gelegenheit, gemeinsam Bilanz zu ziehen sowie über zukünftige Herausforderungen zu sprechen, bot die Mitgliederversammlung der DJK Irrel. Demnach steht dem Verein eine weitere Auflage der Rocknacht ins Haus und wurde kürzlich eine neue Abteilung gegründet.

Die Entwicklung seit der letzten Mitgliederversammlung stellte Vorsitzender Peter Michaeli dar. Demnach blieb die Mitgliederzahl von 408 in elf verschiedenen Abteilungen stabil. Das Vereinsangebot umfasst sportliche Angebote für Kinder ab dem Alter von drei Jahren bis zum Seniorensport für Ältere. Für die Abteilungen Kindersport und Tanzen wurden neue Übungsleiterinnen gewonnen. So steht nun mit Ute Hecker eine erfahrene Übungsleiterin für die Tanzgruppen zur Verfügung. In der Abteilung Kindersport sind Anja Busch und Jenny Helmstedt engagiert.

Positiv fiel auch der Bericht des Geschäftsführers Jörg Meier-Prümm aus, der unter anderem über die im Juni veranstaltete DJK-Rocknacht mit der Rammstein-Coverband „Völkerball“ berichtete. Die Gemeindehalle sei zu hier bis auf den letzten Platz ausverkauft gewesen und ein begeistertes Publikum hätte für eine „grandiose Atmosphäre“ gesorgt. Für dieses Jahr konnte in Zusammenarbeit mit der Kulturgemeinschaft Bitburg die Tributeband „My´tallica“ zur Rocknacht gewonnen werden. Der Auftritt ist am Samstag, am 9. Mai, in der Gemeindehalle. Eintrittskarten können bereits jetzt sowohl im Internet unter www.djk-irrel.de, als auch an den üblichen Verkaufsstellen erworben werden.