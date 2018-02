Jugendmannschaft der TG Konz für Deutsche Meisterschaft qualifiziert

Bei den Landesmeisterschaften im Bogensport, Disziplin Halle, hatten die Konzer Jugendlichen mit ihren zwei Goldmedaillen hervorragend abgeschnitten. Fast erwartet hat Trainerin Jutta Weyand, dass sich Julia Wenzel mit ihren guten 532 Ringen für die Deutsche Meisterschaft am kommenden Wochenende in Solingen qualifizieren wird. Jetzt haben aber auch die 1562 Ringe der 1. Jugendmannschaft bei der Landesmeisterschaft für die Teilnahme gereicht. Fast 50 Mannschaften hatten deutschlandweit um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft gekämpft. Nur neun Mannschaften wurden letztendlich zugelassen, unter ihnen auch die Konzer Jugendmannschaft. So werden zusammen mit Julia Wenzel auch Lars Utscheid und Nigg Falkenau die Farben der TG Konz vertreten.