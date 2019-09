Kegeln : Riol besiegt den Rekordmeister

Trier Kegel-Bundesligen: 2:1-Sieg im Heimspiel gegen Oberthal. Nur für Trier rollt’s nicht rund.

Vizemeister KSV Riol startet mit einem Heimsieg in die neue Saison. Beim Auftakt gegen den amtierenden deutschen Meister aus dem Saarland gab es nur einen kleinen Wermutstropfen: Die Oberthaler schnappten sich in den letzten Minuten noch den Zusatzpunkt. Bei den im Vergleich zur Vorsaison stark veränderten Riolern war die Freude über die gute Leistung groß: „Kaum jemand hat erwartet, dass wir dieses Spiel im Gesamtergebnis so deutlich gewinnen“, sagte Riols Chef Anton Krämer. Nach dem großen Umbruch im Sommer und dem wohl schwersten Heimspiel direkt zu Beginn der Saison war man in der Brunnenschänke am Samstagnachmittag sehr gespannt auf den Ausgang der Partie.